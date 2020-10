プチプチ食感の明太子ソースと濃厚＆クリーミーなクリームチーズソースが相性抜群なセブン-イレブン「明太クリームチーズまん」を食べてみた

・関連記事

濃厚チーズが肉汁と一緒にとろ~りあふれ出す「5種のチーズ肉まん」を食べてみた - GIGAZINE



カルダモンやクミンなどのスパイシーな辛さがあふれるセブンイレブンの「銀座デリー監修ホットスパイシーチキンカレー」を食べてみた - GIGAZINE



光輝く蜂蜜&メープルシロップの甘さがLチキのスパイスの中で際立つローソン「Lチキ ハニーメープル味」を食べてみた - GIGAZINE



ブラックサンダーのアイデンティティをアップルパイ感が脅かす「ブラックサンダープリティスタイル カスタードアップルパイ」試食レビュー - GIGAZINE



2020年10月06日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.