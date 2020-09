世界有数の海運会社がサイバー攻撃を受けて一部システムがオフラインに

フランスに拠点を置く CMA CGM は世界第3位の海運・コンテナ輸送企業であり、世界160カ国以上に11万人もの従業員を抱えています。そんなCMA CGMが、ネットワーク周辺機器に影響を与える ランサムウェア 攻撃を受けて、「一部アプリケーションへのインターネットアクセスを遮断した」と報じられています。 cmacgm-group.com/en/news-media/important-notice-external-access-to-CMA-CGM-IT-applications https://www.cmacgm-group.com/en/news-media/important-notice-external-access-to-CMA-CGM-IT-applications CMA CGM confirms ransomware attack :: Lloyd's List https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1134044/CMA-CGM-confirms-ransomware-attack Logistics giant CMA CGM goes offline to block malware attack https://www.bleepingcomputer.com/news/security/logistics-giant-cma-cgm-goes-offline-to-block-malware-attack/ Ransomware Attack on Shipping Giant - Infosecurity Magazine https://www.infosecurity-magazine.com/news/ransomware-attack-on-shipping-giant/

・関連記事

病院がランサムウェア攻撃を受けた影響で患者が死亡した初の事例が報告される - GIGAZINE



ガーミンが大規模システム障害はランサムウェアによるサイバー攻撃であったことを認める - GIGAZINE



ランサムウェアの開発者が「身代金を支払わなかった企業のデータを公開するブログ」を作成すると脅迫 - GIGAZINE



世界最大級のアルミニウム生産企業がランサムウェアの影響で作業を「手動」に切り替える異常事態に - GIGAZINE



「電力網に対するサイバー攻撃」がアメリカでも発生 - GIGAZINE



数万円のテレビ機器でいとも簡単に飛行機や船をハッキングできるとの報告 - GIGAZINE



Wi-Fi接続対応のコーヒーメーカーは「ランサムウェアに感染して身代金を要求される」可能性がある - GIGAZINE



2020年09月30日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.