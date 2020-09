世界的ゲームメーカーの元CEOが新たなゲーム会社を設立、新作ゲームの開発も進行中

・関連記事

超有名ゲームメーカー「ブリザード」が25年もトップを走り続けることができた理由 - GIGAZINE



巨大ゲームメーカー「Blizzard」を創業から支えたマイク・モーハイムがCEOを退任 - GIGAZINE



「ゲームで教育に革命を起こす」という壮大なテーマを掲げる企業Triseumとは? - GIGAZINE



ゲーム会社から独立してインディーズゲームに参入したある開発者の教訓 - GIGAZINE



起業したゲーム会社を7年倒産させなかった社長たちのノウハウとは? - GIGAZINE



「ゲーム業界で働くなら中二病は大事」採用担当が語るゲーム業界採用事情 - GIGAZINE

2020年09月24日 21時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.