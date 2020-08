2020年08月17日 19時00分 ソフトウェア

映画の映像と脚本を並べて再生して考察を深められる無料の拡張機能「ScreenplaySubs」



映画は脚本をベースに作られるものですが、実際に俳優が演技する際に即興でセリフが言い換えられたり、編集時点でシーンの並びが入れ替えられたり、文字だけで表現されていたアクションシーンが動きの伴うものとして表現されたりと、映像となることで大きく印象は変化するもの。そんな脚本と実際の映画をNetflix再生時に並べて視聴できるようになる拡張機能「ScreenplaySubs」が公開されています。



ScreenplaySubs

https://screenplaysubs.com/



実際にScreenplaySubsを使用するとどんな風に機能するのかは、以下のムービーを見ると一目瞭然で、映像の右横に脚本が表示されます。



[ScreenplaySubs Demo] The Social Network on Vimeo





ScreenplaySubsに対応しているのは、記事作成時点では「ソーシャル・ネットワーク」「マリッジ・ストーリー」「スパイダーマン:スパイダーバース」「アイリッシュマン」「ゾディアック」「世界にひとつのプレイブック」の6本です。





ScreenplaySubsはGoogle ChromeおよびFirefox向けの拡張機能が提供されており、それぞれ以下からインストールできます。なお、記事作成時点では日本からのアクセス時にはScreenplaySubsでNetflixの映像横に脚本を表示することができませんでした。



ScreenplaySubs - Netflix with Screenplays - Chrome ウェブストア

https://chrome.google.com/webstore/detail/screenplaysubs-netflix-wi/cacofhihgjfapcpaocgkaadkpmgfieki





ScreenplaySubs - Watch Netflix with screenplays – Get this Extension for ???? Firefox (en-US)

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/screenplaysubs/





なお、ScreenplaySubsの開発者はEgan Bismaさんで、以下のページから同氏をサポートするために投げ銭することができます。



Egan Bisma

https://www.buymeacoffee.com/justegan