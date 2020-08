2020年8月17日のヘッドラインニュース

公開時期が2020年春から2020年8月15日(土)へ延期されていた劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」III.spring songが、公開2日間で27万4017人を動員、興行収入4億7490万600円を記録し、ともに週末ランキング1位を獲得しました。



なお、8月22日(土)に「大ヒット御礼舞台挨拶特別興行ライブビューイング」の実施が決まっています。登壇者は須藤友徳監督、衛宮士郎役・杉山紀彰さん、間桐桜役・下屋則子さん、セイバー役・川澄綾子さん、遠坂凛役・植田佳奈さん、イリヤスフィール・フォン・アインツベルン役・門脇舞以さん、言峰綺礼役・中田譲治さん、ライダー役・浅川悠さんを予定。チケットは本日・8月17日(月)以降に実施劇場にて発売予定です。



©TYPE-MOON・ufotable・FSNPC



B-BLOG@オリックス・バファローズまとめブログ : 半沢直樹、オリックス球団の再建を任される







公益財団法人目黒寄生虫館:ご寄付のお願い







安倍首相が慶応大病院に入る | 共同通信



安倍首相、病院で受診 「体調管理に万全期す」:時事ドットコム



韓国 ソウル 新型コロナ 教会関係者249人が集団感染 | 新型コロナウイルス | NHKニュース



長崎県沖で海保測量船 韓国公船から調査中止を要求される | NHKニュース



新型コロナ:GDP実質27.8%減、4〜6月年率 戦後最大の下げ :日本経済新聞



開けたビーチは客が殺到、閉鎖したら勝手に侵入多発 コロナ禍の海水浴場が苦慮|社会|地域のニュース|京都新聞



モーリシャス島、貨物船「WAKASHIO」が座礁、燃料油が大量に流出。何が起こっていたのか? まとめ (追記8/13) - pelicanmemo



WAKASHIO 座礁および油濁発生の件(その4) | 商船三井



モーリシャス 座礁貨物船が2つに割れる さらなる重油流出懸念 | 環境 | NHKニュース



「ウイルスは存在しない」 スペイン首都でコロナ抗議デモ 写真16枚 国際ニュース:AFPBB News



あおり運転「同乗の女」とデマ拡散、名誉毀損で元豊田市議に33万円の賠償命令 - 弁護士ドットコム



元警察署長を殺人未遂容疑で逮捕 102歳の叔母の首を絞めた疑い | NHKニュース







職質を受けたら、車に積んでた「キャンプ道具」を理由に前歴が付いた→刃物所持の正当事由を証明できる方法はあるのか - Togetter



面白い人は面白さはタイミングと知ってるけど、面白くない人は『面白い行為』があると思い、面白くないタイミングでも実行する。 - Togetter







ディープラーニング(Deep Learning)の歴史を振り返る - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ







MacOS ユーザが WSL では無い Windows のコンソール環境を整える - 2nd life



note執筆者のIPアドレスが漏洩 接続元IPアドレスが一致しても同一人物とは限らないが(楠正憲) - 個人 - Yahoo!ニュース



【再発防止策】IPアドレスが外部から確認できた事態について|note株式会社







Amazonキラーどころか、日本のECを牛耳るかもしれないShopifyのお話し | Topseller.WebStyle



Google日本語入力はGboardに統合されるので乗り換えを、という通知が出ている模様 | orefolder.net



秒間3万リクエストをkubernetesでさばく - Gunosy Tech Blog







「Free!」完全新作劇場版 ティザーPV





PV第3弾『たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語』





TVアニメ「体操ザムライ」解禁PV|2020.10.10放送開始





TVアニメ『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima PV第2弾





TVアニメ「魔王城でおやすみ」PV第1弾







Some of my Key Animation from ONE PIECE episode 937.

担当したワンピース937話のワンシーン。宜しくお願いします! pic.twitter.com/NHIOQBFrXO