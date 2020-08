2020年08月14日 06時00分 モバイル

電話番号や通話音声の偽装が可能な違法SIMが犯罪組織に出回っている



警察からの追跡を逃れるため、犯罪の世界でもテクノロジーはめまぐるしく進歩しています。携帯電話で電話や通信を行うために必要なSIMで、電話番号偽装やボイスチェンジが可能なものが出回っていると、IT系ニュースメディアのMotherboardが報じています。



The Secret SIMs Used By Criminals to Spoof Any Number

https://www.vice.com/en_us/article/n7w9pw/russian-sims-encrypted



アンダーグラウンドの犯罪組織では違法なSIMが出回っており、「Russian SIM(ロシアSIM)」「Crypted SIM(暗号化SIM)」「White SIM(白SIM)」などと呼ばれています。違法SIMは単に電話暗号を偽装するだけでなく、電話中のユーザーの声を変えたり、世界中で無制限のデータ通信を可能にしたり、ハッキングされたPayPalや銀行口座にアクセスできたりといったオプション機能の追加が可能だそうです。なお、違法SIMはすべてビットコインによる支払いで売買されているとのこと。



違法SIMの設定はわずか数秒で終わるため、誰でも簡単に使えるそうです。もちろん犯罪者は、こうした違法なSIMを市販の白ロムにではなく、GPSやカメラ機能を排除して通話の暗号化が可能になった特別製のスマートフォンに挿して使うことが多く、カスタマイズ済みのスマートフォンと違法SIMをセットで販売する犯罪組織も多いそうです。



セキュリティ研究者のカルステン・ノール氏によれば、こうした違法SIMによる通信は、違法SIMのオペレーターが運用する仮想移動体通信事業者によって可能になっているとのこと。



また、プライバシーに特化した通信企業・Secure Groupのドミニク・ギングラスCEOによれば、違法SIMは専用サーバーに接続し、ユーザーに代わって専用サーバーが電話をかけるという仕組みになっているそうです。このサーバーを運営しているのがロシアの企業であるため、「ロシアSIM」と呼ばれているとのこと。違法SIMを販売するアンダーグラウンドのウェブサイト管理人によれば、実際は電話のアクセスが格安で可能な貧しい国を経由するとのことですが、「おそらく違法SIMを買う人は『ロシアSIM』という名前の響きに惹かれている部分があるでしょう」と述べています。



こうしたSIMはヨーロッパや中東、アメリカで販売されており、YouTubeには違法SIMの使い方を説明するムービーも複数アップロードされています。あるムービーでは、Nokiaの携帯電話に違法SIMを挿入し、「07777-777777」という明らかに偽装した番号で電話をかける様子を実演するものもあります。





犯罪組織の関係者筋がMotherboardに語ったところによれば、違法SIMとともに販売するデータを入手するため、小規模な企業が世界中のさまざまな通信事業者に出向き、SIM用のデータを不正に一括購入しているとのこと。つまり通信事業者の横流ししたデータが違法SIMに使われているというわけです。



イギリスの国家犯罪対策庁(NCA)の操作担当副主任であるマット・ホーン氏は「深刻で組織化した犯罪者は、主流のセキュアなメッセージングアプリと、犯罪目的に特化して設計された暗号化コミュニケーションプラットフォームの両方を通じて、法執行機関の捜査の手から逃れようとしています。しかし、麻薬密売ルートの捜査線上にこの暗号化された電話ネットワークが浮かび上がっており、もはや手の届く範囲にあります」とコメント。技術の進歩と国際的な協力の下で、違法SIMを使ったネットワークとその利用者を捕まえると語りました。