eSIMはどんな仕組みで成立しているのか？についてモバイル通信を熟知したエンジニアが解説

・関連記事

CloudflareがゼロトラストのeSIM「Zero Trust SIM」を発表 - GIGAZINE



電話番号が奪われてしまうSIMハイジャックの脅威とは? - GIGAZINE



スマホのSIMカードのチップを分解すると実は中身が「コンピューター」だとよくわかる - GIGAZINE



南極でのSMS多要素認証に関する問題とは? - GIGAZINE



家に自力で光ファイバーを配線した人物がやったこととは? - GIGAZINE

2023年08月22日 07時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.