新型コロナウイルスの流行で「ラブドール」の売上が急増、「恋人にラブドールを贈る」というトレンドも

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行によって、恋人同士ですらなかなか会えない日々を過ごさなくてはならないケースが増加しています。こういった状況の中、等身大の人の姿をしたシリコン製の性玩具「 ラブドール 」を、さまざまな層の人々が買い求めるようになったとIT系ニュースメディアのViceが報じています。 COVID-19 Lockdowns Have Led to a Huge Spike in Sex Doll Sales https://www.vice.com/en_us/article/7kpmpb/covid-19-lockdowns-have-led-to-a-huge-spike-in-sex-doll-sales ラブドールの売上が急増したと語るのは、オーストラリアのラブドール製造販売業者です。アダルトグッズのオンライン通販サイト「CherryBanana」を運営するマット氏は、「2020年3月以降ラブドールの販売数が倍になりました」と述べ、オーストラリアのラブドール専門企業大手の「Sex Doll Australia」のアンドリュー氏は、「2020年5月以降、売上は30~40%増加しています」とコメントし、両者ともにCOVID-19の流行とともに売れ行きが好調になったと語りました。 アンドリュー氏によると、ラブドールを求める「客層」にも変化が生じているとのこと。COVID-19の流行に伴って、パートナーやカップルの間で「自分自身やお互いのためにラブドールを買い求める」というトレンドが生じているそうで、アンドリュー氏は「夫婦で来店し、女性型ラブドールや男女1組のラブドールを買い求めるお客様もいらっしゃいました」とコメント。さらに、男性型ラブドールを購入する女性も増加しています。こういった客層はCOVID-19パンデミック以前にも存在しましたが、パンデミック以降の客層の増え方は著しいものがあるとのこと。

2020年08月13日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

