ハッキングを多方面に仕掛ける匿名ハッカー集団「アノニマス」とは？

2020年5月25日、アメリカのミネアポリス近郊で白人警官による黒人男性ジョージ・フロイド氏への暴行殺人事件が起きました。この頃から、ハッカー集団の「アノニマス」が再びインターネットに帰ってきたという報道が広まり始めています。



アノニマスは、フランスの首都パリで起きた同時多発テロの首謀者を名乗るテロ組織「イスラム国(ISIL)」に宣戦布告したり、アメリカの連邦準備銀行やイギリスのイングランド銀行、フランスのフランス銀行など、世界各地の20以上の中央銀行に対してDDoS攻撃を実行したりと、ハクティビズムを基に活動を行う匿名のハッカー集団です。



アノニマスが帰還したというウワサは、1本のムービーから始まりました。ムービーでは非道な暴力を振るう警察官の映像と、白人警官に殺害されたフロイド氏の写真、そして他にも警察による殺人事件の被害者となった人々が映し出されたのち、アノニマスの象徴であるガイ・フォークスの仮面を被った人物が「アノニマスからミネアポリス警察へのメッセージです。我々はあなた方による多くの犯罪を世間に暴露しようと考えています。我々は大群です、期待してください」と語りました。



アノニマスによるミネアポリス警察への攻撃予告は、特に若者の間で大きな支持を得ることとなり、アノニマス関連のTwitterアカウントの中には数百万人もの新規フォロワーを得たものもあるそうです。コミュニケーションアプリのDiscord上ではアノニマスのファンが数千人規模のサーバーを開設し、ミームやフィクションでアノニマスの活動を祝っています。



アノニマスを手助けしたいというTwitterユーザーの@j2ohhさんが、「アノニマスの一員になるにはどうすればよいでしょうか?私は手伝いたいだけで、ハッカーにコーヒーにいれてあげたいだけなんです」とツイートしたところ、10万件以上リツイートされることとなっているように、インターネット上でアノニマス関連のツイートや投稿への支持が急激に増えています。



How does one apply to be a part of Anonymous? I just wanna help out, I’ll even make the hackers coffee or suttin