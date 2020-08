農作物を食らいつくすバッタの大群を作り出す原因物質が特定される

トノサマバッタ や サバクトビバッタ などのバッタは大量発生すると ワタリバッタ となり、大群で大陸を移動しながら農作物を食い荒らす 蝗害 (こうがい) を引き起こします。旧約聖書の 出エジプト記 で古代エジプトを襲った 十の災い の1つに挙げられるなど、古来から人間を苦しめてきたバッタの大群を生み出す物質を特定したと、研究者が報告しています。 4-Vinylanisole is an aggregation pheromone in locusts | Nature https://www.nature.com/articles/s41586-020-2610-4 通常のバッタは群れを成さずに生活する「孤独相」の昆虫です。しかし、世代交代を繰り返す中で「群生相」として生まれてくるバッタは群生行動を行うようになり、これまで食べなかった植物も食べるようになります。さらに群生相のバッタ群には孤独相のバッタも加わるため、群れの規模は何億匹あるいは何十億匹というレベルにまで成長。おびただしい数のバッタが移動しながら通過した農作地の作物をすべて食い尽くしてしまう蝗害を引き起こします。 孤独相のバッタと群生相のバッタは修正が違うだけでなく、体の構造も異なります。 コラゾニン と呼ばれるホルモンが相変異の原因物質であるといわれていますが、なぜ相変異が起こるのか、そしてなぜ巨大な群れを成すのかはわかっていませんでした。

・関連記事

大規模レイオフで解雇されたMozillaの元従業員を救済するためのサイト「Mozilla Lifeboat」が誕生 - GIGAZINE



大量発生したバッタの群れが世界を侵略中、「2020年は一体何が過去と違うのか?」をムービーで解説 - GIGAZINE



コオロギをパウダー状にしてせんべいに練りこんだ「コオロギせんべい」試食レビュー - GIGAZINE



大都市に生息するネズミは都市生活に適応するように遺伝子が変異していることが示唆される - GIGAZINE



人間がミツバチ社会から学ぶべき「意志決定方法」とは? - GIGAZINE



南北4kmの広大なセントラル・パークの全リス数を調査した史上初のレポートが公開へ - GIGAZINE

2020年08月13日 19時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.