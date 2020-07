複数サービスを横断して唯一無二のアカウント名が探せる「namae」

・関連記事

インターネット上で使われる「ユーザー名」は今後どのように変わっていくべきなのか? - GIGAZINE



Twitterが直近6カ月にログインしていないアカウントを削除すると警告 - GIGAZINE



SNSの本人認証マークがブラックマーケットで販売されている - GIGAZINE



希少価値の高いTwitterアカウントを持つユーザーが体験した恐ろしい出来事 - GIGAZINE



アメリカに入国する渡航者に対してSNSアカウント情報を尋ねる制度が導入される - GIGAZINE



Twitterで「なりすまし」しているアカウントを削除する方法 - GIGAZINE



2020年07月28日 17時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.