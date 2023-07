Twitter引っ越し先候補のSNS「Bluesky」がまさかのドメイン販売サービス開始、自分専用ドメインで簡単に本人証明可能

Twitterにそっくりな操作感で使えるSNS「 Bluesky 」では、ハンドルネームに独自ドメインを割り当てることで簡単に本人証明できます。新たに、Blueskyにドメイン販売機能が追加され、ドメインを持っていない人でもドメインをサクッと購入して本人証明できるようになりました。 Purchase and Manage Domains Directly Through Bluesky - Bluesky https://blueskyweb.xyz/blog/7-05-2023-namecheap Blueskyの新規ユーザー登録時には「@○○.bsky.social」という形式のハンドルネームが割り当られますが、後から自分の所有するドメインと紐付けたハンドルネームに変更することができます。例えばGIGAZINEの公式Blueskyアカウントのハンドルネームは「@gigazine.net」で、ハンドルネームに「gigazine.net」を含ませることで本物のアカウントであることを証明しています。ハンドルネームにドメインを含ませる機能は無料で、ドメインの所有者なら簡単に設定可能。細かい設定手順は以下の記事で解説しています。 「Bluesky」で本人認証をする方法、Twitterと違って無料&自分で全部可能 - GIGAZINE

2023年07月06日 16時11分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

