Appleが「人種差別的と見なされる可能性があるプログラミング用語」を排除すると決定

黒人への不当な扱いに抗議する「ブラック・ライヴズ・マター(BLM)」運動が盛り上がりを見せる中、テクノロジー業界ではプログラミングの世界で使われてきた「マスター/スレイブ」「ブラックリスト/ホワイトリスト」といった用語の言い換えが進んでいます。Appleも2020年7月16日、開発者向けのアプリケーションデザインのガイドライン「Apple Style Guide」を更新し、人種差別的な用語の使用を禁止すると発表しました。



2020年にBLM運動が活発化する以前から、特定のユーザーや用語を拒否する「ブラックリスト」やその反対の「ホワイトリスト」、デバイスやシステムにおける制御側・動作側を示す「マスター/スレイブ」といった用語が人種差別的だとの指摘はありました。それでも、一部のプロジェクトを除き、長年使われてきたプログラミング用語の置き換えが進むことはなかったとのこと。





しかし、2020年5月に発生した黒人男性のジョージ・フロイド氏が亡くなった事件を機にBLM運動が活発化したことを受け、テクノロジー業界では人種差別的な用語の排除・置き換えが進んでいます。GoogleやGitHub、Linux、Twitter、JPモルガンなども用語の言い換えを進めていると報じられています。



そんな中、Appleも2020年7月16日に開発者向けのアプリケーションデザインのガイドライン「Apple Style Guide」を更新し、Appleの統合開発環境であるXcodeやプラットフォームAPI、ドキュメント、オープンソースプロジェクトなどから「人種差別と見なされる可能性がある用語」を排除・置き換えを行うと述べました。



Appleは「Apple Style Guide」の中で、「ブラックリスト/ホワイトリスト(blacklist/whitelist)」を使う代わりに「拒否リスト/許可リスト(deny list/allow list)」や「未承認リスト/承認リスト(unapproved list/approved list)」といった用語を使うことや、「マスター/スレイブ(master/slave)」の代わりに「ホスト/クライアント(host / client)」「メイン/セカンダリー(main / secondary)」などの用語を使うことを推奨しています。



開発者エコシステム全体における人種差別的な用語の置き換えを進めるAppleは、排除されるべき言葉が使われている開発者APIは推奨できないと述べ、人種差別的な用語の置き換えを進めるように開発者に向けて呼びかけました。