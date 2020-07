無料で誰でもプロのジャズピアニストっぽく演奏可能に、でたらめなタイピングをピアノ演奏に変換する「JazzKeys」を使ってみた

ピアノの演奏というものは一朝一夕で身につくものではなく、長い時間をかけた練習の積み重ねが必要です。そんなピアノ演奏をPCやスマートフォンのキーボードで、でたらめに文字を打つだけで弾きこなした気分になれるのが「 JazzKeys 」という無料で使えるウェブサービスです。どんな感じにピアノが演奏できるのか、実際に確かめてみました。 JazzKeys, by Plan8 https://jazzkeys.plan8.co/ JazzKeysを使うには、まず上記URLにアクセス。今回はPC版を使用しました。画面に「CLICK TO START」と表示されたら、どこでもいいので画面をクリックしてスタートします。

2020年07月12日 15時00分00秒

