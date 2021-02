ISBNコードからAmazonなど複数サービスの購入リンクが一括で作れるネットサービス「boook.link」

AmazonやIndieBoundの場合はアフィリエイトリンクを作成可能。Amazonの場合、「Affiliate Options」から「I have my own Amazon Affiliate tag」を選択し、表示された空欄にAmazonアフィリエイトタグを入力するだけでOK。

Googleアカウントでログインすることも可能ですが、今回は通常のアカウント登録を行います。メールアドレス・国名・パスワード・確認用パスワードを入力し、「I agree to Boook.Link’s Privacy Policy(Boook.Linkのプライバシーポリシーに同意する)」にチェックを入れ、「Create your free account」をクリック。

「本を購入する」といっても、Amazonや楽天、さらにはApple BooksやGoogle Playなど購入先の選択肢は複数あります。「 boook.link 」は、書籍の ISBN コードを入力するだけでさまざまな通販サービスの購入リンク一覧をサクッと作れるネットサービスです。 boook.link — Smart links for book marketing · boook.link https://boook.link/ 実際にboook.linkで作成した購入リンク一覧は以下のようになります。 GIGAZINE 未来への暴言 by 山崎恵人 · Boook.Link https://boook.link/GIGAZINE

2021年02月07日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1k_iy

