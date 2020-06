Microsoftが公式実店舗「Microsoft Store」をひっそり閉店したことが明らかに

MicrosoftはWindows向けの公式アプリストアであるMicrosoft Storeとは別に、自社製品を販売する実店舗としても「Microsoft Store」を展開してきました。しかし、Microsoftはこの実店舗版のMicrosoft Storeをすべて閉鎖し、今後はオンラインでの販売に注力していく方針であることが発表されました。



Microsoft Store announces new approach to retail - Stories

https://news.microsoft.com/2020/06/26/microsoft-store-announces-new-approach-to-retail/



現地時間で2020年6月26日、Microsoftは実店舗版のMicrosoft Storeを完全に閉鎖し、今後はオンラインで商品販売やサポートに注力していく方針を発表しました。なお、Microsoft Storeに携わってきた小売チームのメンバーはMicrosoft内の顧客サポート部門に配属され、企業顧客に対してリモートで販売・トレーニング・サポート業務を行うこととなるそうです。そのため、Microsoft Storeの閉鎖に伴うレイオフは一切ありません。



It’s a new day for Microsoft Store and while our approach to retail is changing, our talented team is here to serve you with sales, training and support online at https://t.co/barHcq4ppf. Learn more: https://t.co/H2vcEoZ4Tw