Amazonが75万人の従業員に「大学の授業料を全額給付する」と発表

Amazonが、2025年までに総額12億ドル(約1300億円)を投じ、アメリカのAmazonの従業員に提供している「 キャリアチョイスプログラム 」の特典を拡大する予定だと発表しました。Amazonは、入社3カ月目以降の従業員を対象に大学に通うためにかかる学費の全額を負担するするほか、さまざまなスキルを無償で学べる教育プログラムも新しく提供する予定です。 Amazon to pay full college tuition for front-line employees https://www.aboutamazon.com/news/workplace/amazon-to-pay-full-college-tuition-for-front-line-employees Amazonはこれまでにも、スキルトレーニングの費用や定時制高校の授業料、教科書代の95%を負担するというキャリアチョイスプログラムを従業員に提供してきました。 今回、キャリアチョイスプログラムが拡大されたことで、Amazonがアメリカ国内数百の大学における準学士号あるいは学士号取得にかかる費用を100%給付、さらに高校修了やGED、非英語母語者の英語習得のための経済支援も行うとのこと。この特典を得られるのは、Amazonに入社してから90日以上経過したアメリカ国内のAmazonの保守・運営を担当する従業員75万人以上です。

2021年09月10日 13時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

