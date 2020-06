大音量でゴールデンゲートブリッジから鳴り続ける怪音の原因とは？

サンフランシスコにある全長約2737メートルのつり橋、ゴールデンゲートブリッジは、多くの観光客に愛される観光名所である一方で自殺の名所としても知られ、映画化までされています。そんなゴールデンゲートブリッジから、楽器を鳴らしているかのような奇妙な音が鳴り響いているという報告が多数寄せられています。



実際にゴールデンゲートブリッジからどんな音が発せられているかは、以下のムービーを見るとよく分かります。橋から響く音はまるでテルミンのようで、車の運転中でもはっきりと聞こえるほど大きな音を響かせています。



San Francisco Golden Gate Bridge LOUD Deafening Noise During High Winds - June 5, 2020 - YouTube





ゴールデンゲートブリッジが発する奇妙な音は、2020年6月6日(土)頃からゴールデンゲートブリッジを中心とする広い範囲で聞こえ始めました。同日、サンフランシスコに住むアルベルト・マルチネス氏は「誰かこの不気味な音が1時間続いている理由を説明してください」とコメントしており、ゴールデンゲートブリッジの音は1時間以上に渡って鳴り続いていたことが報告されています。



Can someone explain me why is this eerie sound has been going on for an hour in #SanFrancisco #presidio #sound #eerie #whatisthis #2020SoFar #2020BingoCard pic.twitter.com/gS4ui2WSxh



実際にゴールデンゲートブリッジを訪れていたマーク・クルーガー氏は「耳を痛め、耐えられないほど大音量です」と述べ、橋から鳴り響く音をムービーとしてTwitterに投稿しています。橋から遠く離れた場所からも橋の音が聞こえることが報告されており、近隣住民によると約5キロメートル離れた位置からも音が聞こえたとのこと。



Anthony J.:

“Engineers designed new sides for the sidewalk to help with wind resistance but didn’t take into account the EXTREME sound it creates when wind passes through it. The bridge sings crazy songs now it’s so trippy. It hurts the ears and unbearable it’s that loud.” pic.twitter.com/GWdVia1GNS