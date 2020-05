セーラームーンを自分の絵柄で描き直す「セーラームーンチャレンジ」が世界中で大流行中なので個性的なイラストを集めてみた

All this sailormoon imagery left me inspired... リアルのビアちゃんでちょっとまねしてみました???? イラストじゃなくて3Dけど、楽しんで! #sailormoonredraw #おうちでセーラームーン #おうちコスプレ pic.twitter.com/KBn6QPkvEC

2020年05月24日 22時00分00秒 in アニメ, アート, Posted by logu_ii

