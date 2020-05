2020年05月23日 21時30分 レビュー

無料&超簡単にパスワード付きのURLを作成できるオープンソースなウェブサービス「Link Lock」レビュー



DropboxやGoogle Driveといったクラウドストレージにアップロードしたデータを共有する場合など、URLを誰かに伝えることは日常的な行いです。無料で公開されているオープンソースサービス「Link Lock」を使うと、簡単にURLにパスワードをかけることができます。



Link Lock - Password-protect links

https://jstrieb.github.io/link-lock/create/



GitHub - jstrieb/link-lock: Distributed application to password-protect URLs using AES in the browser

https://github.com/jstrieb/link-lock



さっそくウェブサイトにアクセスすると、URLやパスワードを入力する画面が表示されます。





パスワードをかけたいURLを入力して……





必要な場合はヒントを入力。





パスワードを入力します。





「ADBANCED」をクリックすると、暗号化に関する追加の機能を利用することが可能。Link Lockは暗号化アルゴリズムとしてAESを利用しており、赤枠のボックスにチェックを入れることで、ランダムな初期化ベクトルやソルトを利用することができます。





URLやパスワードの入力が完了したら「Encrypt」をクリック。





すると、Link Lockによって暗号化されたURLが出力されました。「Copy」ボタンをクリックすればURLのコピーが、「Open in New Tab」ボタンをクリックすれば新しいタブでURLを開くことができます。





出力されたURLにアクセスすると、パスワードの入力を求める画面が表示されました。





パスワードを入力して「OK」をクリックすると……





きちんとウェブサイトが表示されました。





パスワードを間違えた場合は以下の画面が表示されます。「Try again」をクリックするとパスワードの再入力が可能。「Lock a link」をクリックすると、Link Lockのウェブサイトに戻ります。





ヒントの設定を工夫すれば、CAPTCHA認証のように使うこともできます。





Link Lockではサーバー側にパスワードなどの情報は一切保存せず、Cookieをブラウザに保存することもないとのこと。Link LockのソースコードはGitHub上に公開されています。



GitHub - jstrieb/link-lock: Distributed application to password-protect URLs using AES in the browser

https://github.com/jstrieb/link-lock