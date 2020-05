無料でカメラを向けた花の名前を即座にAIが教えてくれるアプリ「ハナノナ」を使ってみた

・関連記事

ドローンが絶滅したと思われていた花を前人未踏の地で発見、史上初の出来事と専門家 - GIGAZINE



春になると多くの花が咲くのはなぜか? - GIGAZINE



虫たちの目には花がこんなに違った世界に見えている - GIGAZINE



40種類ものフルーツが実る木「Tree of 40 Fruit」 - GIGAZINE



「木々は会話し複雑な社会生活を送っている」と専門家、私たちは木々の言葉を理解できるのか? - GIGAZINE



「植物には知性がある」と語る植物学者の主張とは? - GIGAZINE

2020年05月08日 19時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.