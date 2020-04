より人間らしく進化し続けるソーシャルメディアのボットが再現できていない人間の特徴とは？

LINEやTwitter、Instagramといったソーシャルメディアによく見られる ボット は年々進化しており、人と会話もできるうえ、話し方も人間らしいものになってきています。しかし、南カリフォルニア大学のコンピューターサイエンス学科で准教授を務めるエミリオ・フェラーラ氏らの研究では、ソーシャルメディアにおけるボットの会話と人間の会話には大きな違いがあることが明らかになりました。 Frontiers | Measuring Bot and Human Behavioral Dynamics | Physics https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2020.00125/full Who's a bot and who's not -- ScienceDaily https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200422091146.htm ボットは、人間ではなくソフトウェアによって操作されており、一方的に情報を発信するだけのボットではなく、人から送られたメッセージに反応して、会話をこなすボットも存在します。また、政治的な内容を発信するボットも存在し、ボットの情報発信によって選挙結果が左右される可能性も示唆されています。 SNS上で活動する少数のボットが選挙結果を左右できると実験で示される - GIGAZINE

2020年04月30日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1m_mn

