AIが描きかけのおちんちんを仕上げてくれる「dick-rnn」

ニューラルネットワーク を用いてお絵描き途中の線からイラストを仕上げる「 Sketch-RNN 」のような リカレントニューラルネットワーク (RNN)モデルとして作成された「 dick-rnn 」は、その名の通り「dick(おちんちん)」のイラストに特化したRNNです。 [P] I trained a recurrent neural network trained to draw dick doodles : MachineLearning https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/g6og9l/p_i_trained_a_recurrent_neural_network_trained_to/ 「dick-rnn」を作成したのは海外掲示板・redditユーザーの richard さん。同氏によると、「dick-rnn」はお絵描き途中の線からイラストを仕上げる「Sketch-RNN」の フォーク で、ソースコードはGitHub上にリポジトリされています。なお、「dick-rnn」のトレーニングに使用されたデータセットは Quickdraw-appendix に基づいたものです。 GitHub - dickrnn/dickrnn.github.io: a recurrent network trained to draw dicks https://github.com/dickrnn/dickrnn.github.io/

2020年04月26日

