2020年04月15日 23時00分 メモ

ヌード写真の送信や性的なメッセージのやりとりがパンデミックの影響で人気に



TwitterなどSNSで「新型コロナウイルス」という言葉を目にしない日はありませんが、「ヌード」「ペニスの写真」といった単語を含む投稿もまた、2020年3月初めから4月で384%も増加していることが、マーケティング会社のKhorosの調べで判明しました。人々の生活が一変することで性行動や性的欲求にも変化が生じている可能性を、研究者が示しています。



Why The Pandemic is Making Some People Horny--But Turning Others Off — Sex And Psychology

https://www.lehmiller.com/blog/2020/4/3/why-the-pandemic-is-making-some-people-horny-but-turning-others-off



Sexting and nudes are on the rise during quarantine

https://mashable.com/article/sexting-nudes-increase-coronavirus-quarantine/



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を受けて、多くの人が自宅で過ごすことを余儀なくされています。この状況を受けてキンゼイ研究所の社会倫理学者であるジャスティン・リーミラー氏が約1200人を対象に調査を行ったところ、5分の1が「パンデミックが開始してから性生活に新しいことを加えた」と回答したそうです。



この「新しいこと」とは、文字どおりパンデミック以前には試したことがなかったことを意味しており、最も多かったのは「性的なメッセージのやりとり」と「ヌード写真の送信」でした。またパートナーと一緒に暮らしている人の中で多かったのは「新しい体位」や「妄想を言い合うこと」だったとのこと。





リーミラー氏とその同僚たちは3月25日から、「人々の性生活がどのように変化したのか」という調査を開始しており、全体の傾向としては性行動の減少が見られているそうです。もちろん、性行動の増加を報告している人もいるのですが、「パンデミックが始まってからマスタベーションを行っていない」と答えた人も多く存在します。リーミラー氏は「ストレスや不安で性的な欲求を感じられない人もいます。一方で、性的な行動によって不安やストレスに対処する人もいます」と語っており、パンデミックという非日常的な出来事に対し、人々は異なった反応を示すと述べています。