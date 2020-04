潜在意識下に特定の商品やメッセージを刷り込ませる「サブリミナル広告」は本当に効果があるのか？

「人間がギリギリ意識できないレベルの刺激をこっそり潜り込ませることで、潜在意識下に影響を与える」という心理効果が サブリミナル効果 です。「サブリミナル効果を悪用すれば、潜在意識に特定商品を購入するように働きかけたり、特定のメッセージを刷り込ませることも可能になる」として、世界中のメディアで使用を禁じられている サブリミナル広告 は科学的な根拠があるものなのか、科学系ニュースメディアのLiveScienceが解説しています。 Does subliminal messaging really work? | Live Science https://www.livescience.com/does-subliminal-messaging-work.html サブリミナル効果についての研究は19世紀から行われており、当時から「瞬間的に見せたイメージが人間の心理に影響を与える」と主張されていました。このサブリミナル効果を利用した「サブリミナル広告」を初めて採用したのが、1957年にニュージャージー州の映画館で行われた実験だといわれています。 市場調査員のジェームズ・ヴィカリー氏が報告したこの実験では、1955年に公開された映画「 ピクニック 」の上映中、5秒ごとに一瞬だけ「Drink Coca-Cola(コカコーラを飲もう)」「Hungry?Eat Popcorn(おなかがすいた?ポップコーンを食べよう)」というサブリミナル広告が3000分の1秒だけ表示されました。ヴィカリー氏は「上映が終わった後のコーラの売上が18.1%、ポップコーンの売り上げが57.8%増加した」と報告し、サブリミナル広告の有効性を主張しました。

2020年04月11日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

