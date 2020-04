世界的に有名な学術誌「Nature」出版社が論文のオープンアクセスプロジェクト「プランS」への参加を表明

学術誌「 Nature 」を発行する出版社のSpringer Natureが、論文の出版と同時にオンラインでのオープンアクセスを可能にするプロジェクト「 プランS 」に参加することを2020年4月8日に発表しました。研究者は2021年1月以降、Springer Natureが発行する学術誌に掲載される論文へのオープンアクセスが段階的に可能になるとのことです。 Nature to join open-access Plan S, publisher says https://www.nature.com/articles/d41586-020-01066-5 科学研究にとって、最新の学術論文にアクセスすることは非常に重要です。しかし、「論文を掲載する学術誌の購読料が非常に高いために新しい学術論文へのアクセシビリティが損なわれている」として、だれでも論文にアクセスできる「オープンアクセス」を求める動きが欧米を中心に高まっています。 高額すぎる購読料を嫌ってエルゼビアなどとの論文購読契約を打ち切る大学が続出 - GIGAZINE

2020年04月10日 13時30分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

