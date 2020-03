新型コロナウイルス対策で「人工呼吸器を作るオープンソースのプロジェクト」をMITが始動

・関連記事

新型コロナウイルス感染拡大に伴い開発が進む「大量生産向けの人工呼吸器」とは? - GIGAZINE



ダイソンが国の支援要請を受け「人工呼吸器の開発」をスタート - GIGAZINE



フォードが3MやGEと協力してマスクや人工呼吸器の製造をスタート - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症に対して劇的に効果を発揮した処置法などを最前線で戦う医師が紹介 - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策で「人工呼吸器をオープンソースで開発するプロジェクト」が登場 - GIGAZINE



新型コロナウイルスと最前線で戦うMITゆかりの最先端企業まとめ - GIGAZINE

2020年03月31日 14時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.