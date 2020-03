子どもの位置情報をスマホで手軽に確認して「見守り」ができる「どこかなGPS」レビュー

・関連記事

ゲーム感覚で子どもでも簡単にプログラミングを学ぶことができる「Turing Tumble」 - GIGAZINE



スマホやタブレットの使い過ぎはテレビの見過ぎより大きな悪影響を子どもに及ぼす - GIGAZINE



Googleが位置情報や検索傾向を追跡していることを消費者はどう思っているのか? - GIGAZINE



AppleはiPhoneユーザーが位置情報追跡を完全に遮断できる機能をテスト中 - GIGAZINE



スマホ不要でGPSによる位置情報共有やメッセージの送受信が可能になるマイコン用オープンソースソフトウェア「Meshtastic」 - GIGAZINE

2020年03月22日 14時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.