偽装したサードパーティートラッカーをボタン1つで判別できる「TrackingTheTrackers」を使ってみた

サードパーティートラッカーをファーストパーティートラッカーに偽装する方法は「CNAME Cloaking」と呼ばれ、その名の通り CNAMEレコード を使い、サードパーティーにリダイレクトするサブドメインを用いたファーストパーティークラッカーをウェブサイトに埋め込むもの。Firefoxが提携するDNSサービスの「 NextDNS 」はこの偽装を防ぐフィルターを提供しており、TrackingTheTrackersもNextDNSが公開したツールになっています。なお、CNAME Cloakingがどのように行われているのかは、NextDNSが以下で詳細を公開しています。 CNAME Cloaking, the dangerous disguise of third-party trackers https://medium.com/nextdns/cname-cloaking-the-dangerous-disguise-of-third-party-trackers-195205dc522a

2020年03月15日 19時00分00秒 in レビュー, セキュリティ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.