リモートワーク導入のガイドラインをGitLabが公開

・関連記事

リモートワークを行う場合どのような点に注意すれば良いのか? - GIGAZINE



リモートワーク環境を実り多きものにするためのポイントをまとめたガイドブックをTrelloが公開 - GIGAZINE



5年の経験でわかったリモートワークの8つのメリットとデメリットとは? - GIGAZINE



オフィス以外で働く「リモートワーク」を実践して得られたメリットはこんな感じ - GIGAZINE



社員数の増加により物理的なオフィスを捨て全社員がリモートワークに移行した理由 - GIGAZINE

2020年03月13日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.