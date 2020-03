Twitterが「ボットアカウントの運営者明示」「学術研究でのAPI利用解禁」など開発者ポリシーを更新

Twitterが「文章や書き方がわかりにくかった」という開発者ポリシーを、よりシンプルで明快なものへと更新したことを発表しました。 Updates to the Twitter Developer Policy https://blog.twitter.com/developer/en_us/topics/community/2020/twitter_developer_policy_update.html Twitter開発者ポリシーを分かりやすくアップデート https://blog.twitter.com/developer/ja_jp/topics/tools/2020/DevPolicyUpdate.html

2020年03月11日 13時21分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

