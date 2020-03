2020年03月11日 13時00分 メモ

130億円超の資金で新型コロナウイルス感染症の治療薬開発を加速する「COVID-19 Therapeutics Accelerator」をビル&メリンダ・ゲイツ財団が発表



Microsoftの創業者であるビル・ゲイツ氏が、妻のメリンダ氏と共に創設した世界最大の慈善基金団体がビル&メリンダ・ゲイツ財団です。同財団が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療薬の開発を加速するための取り組み「COVID-19 Therapeutics Accelerator」を発表しました。ビル&メリンダ・ゲイツ財団はWellcomeおよびMastercardと共に最大1億2500万ドル(約130億円)の資金を投入し、COVID-19への対応をスピードアップすることを目指すそうです。



Announcing the COVID-19 Therapeutics Accelerator - Bill & Melinda Gates Foundation

https://www.gatesfoundation.org/TheOptimist/Articles/coronavirus-mark-suzman-therapeutics



Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome, and Mastercard Launch Initiative to Speed Development and Access to Therapies for COVID-19 - Bill & Melinda Gates Foundation

https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/03/COVID-19-Therapeutics-Accelerator



ビル&メリンダ・ゲイツ財団が発表した「COVID-19 Therapeutics Accelerator」は、新規および既存の薬物・生物学的製剤の開発を加速したり評価したりすることで、短期的には「COVID-19患者の治療」を目指し、長期的には「他のウイルス性病原体の治療」を目標とする取り組みです。なお、記事作成時点ではCOVID-19に対して利用可能な抗ウイルス薬や免疫療法は存在しません。





ビル&メリンダ・ゲイツ財団およびWellcomeはそれぞれ最大5000万ドル(約52億円)、Mastercard Impact Fundは最大2500万ドル(約26億円)の寄付を行い、COVID-19 Therapeutics Acceleratorを支えます。なお、ビル&メリンダ・ゲイツ財団は、「COVID-19対策に最大1億ドル(約100億円)を提供する」と発表していましたが、COVID-19 Therapeutics Acceleratorに提供される5000万ドルもその一部となるそうです。



ビル&メリンダ・ゲイツ財団のマーク・スーズマンCEOは、「COVID-19は急速に広がりましたが、それを阻止するためのワクチンや治療法の開発はゆっくりと進んでいます。COVID-19のようなものから世界を守りたいと考えるのであれば、最も脆弱な人々のためにも、研究開発をより加速する方法を見つける必要があります。そのためには、政府・民間企業・慈善団体が迅速に行動し、研究開発に資金を提供する必要があります」と、COVID-19 Therapeutics Acceleratorを開始した理由を説明しています。





COVID-19 Therapeutics Acceleratorは世界保健機関(WHO)、政府および民間セクターの資金提供者や組織、世界の規制及び政策設定機関と連携。さらに、COVID-19の治療薬開発における、開発パイプラインの開発から、製造・スケールアップまでをエンドツーエンドでサポートするとしています。ビル&メリンダ・ゲイツ財団は「開発プロセスの重要な段階で迅速かつ柔軟な資金提供を行うことで、COVID-19 Therapeutics AcceleratorはCOVID-19および将来流行する可能性のある感染症に対する新薬および生物学的製剤の開発リスクを軽減し、それらを低資源国で提供できるようにしていきます」と記しています。



COVID-19 Therapeutics Acceleratorは治療薬の開発サイクルにおけるいくつかの側面を追求し、候補薬の臨床評価・使用・製造までの経路を合理化します。また、治療薬の候補となる化合物を特定するために、COVID-19 Therapeutics AcceleratorではCOVID-19に対する活性について「既に承認されている薬物をテスト」「安全性データを用いて数千の化合物ライブラリーをスクリーニング」「新しい化合物を治験し、モノクローナル抗体を検討する」という3つのアプローチが取られます。



バイオテクノロジーおよび製薬産業はCOVID-19 Therapeutics Acceleratorの重要なパートナーとなり、化合物ライブラリーと臨床データを活用し、既存の医薬品とモノクローナル抗体のスケールアップに必要な専門知識を提供します。さらに、COVID-19 Therapeutics Acceleratorは規制当局と協力し、COVID-19に対する基準を調整し、製造能力を産業界全体で発展させていくとのこと。



なお、効果的な治療を患者にもたらすまでのタイムラインは、記事作成時点で規制当局の承認を取得している製品または既存の臨床データを持つ候補製品の場合、約1年です。ただし、既存の臨床データが限られているものや、より開発の初期段階にある化合物の場合、実際に使えるようになるまでの時間はより長くなります。





Wellcomeでディレクターを務めるジェレミー・ファーラー博士は、「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は前例のない世界的な脅威であり、治療や迅速な診断、ワクチンを開発するために国際的なパートナーシップを推進しなければいけません。科学分野ではCOVID-19に対して驚異的なペースで動いていますが、流行に先んじるためには、より多くの投資と研究の調整を行う必要があります」と語っています。



Mastercardの副会長であるマイク・フロマン氏は「COVID-19と戦うこの重要な取り組みに参加できることを誇りに思います」「このグローバルな課題は、世界中の人々の健康と安全に対するリスクそのものというだけでなく、世界中の数百万人の人々、企業、組織の経済的活力に潜在的な混乱をもたらしてもいます」と語り、COVID-19 Therapeutics Acceleratorの重要性を強調しています。