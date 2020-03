PDFからテキストを抽出するのはなぜ難しいのか？

そして、読書は左から右、上から下の順に読むのが基本ですが、以下のような段落の分かれ方では、A B C Dという順番が正しいのか、A C B Dという順番が正しいのかは分かりません。人間の脳であれば、テキストを読んで、何が書いてあるのかを理解することで正しい順序を判断できます。しかしプログラムのアルゴリズムで正しい順序を判断するのは難しい問題です。

◆スペースの消失 不要なスペースが含まれるだけでなく、もともとあったスペースがなくなったり、スペースが違う文字に置き換えられたりしてしまう場合もあります。例えば、以下の2017年におけるSEBの年次報告書からの抜粋で「Ten years after the financial crisis started(金融危機対策を開始した)」という文章をコピーすると、「Tenyearsafterthefinancialcrisisstarted」という風にスペースが消えた状態でコピーされてしまう場合があります。

2020年03月05日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

