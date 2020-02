【訃報】コナミコマンド「上上下下左右左右BA」の生みの親・橋本和久さん死去

「最もよく知られている隠しコマンド」として世界中で愛される「コナミコマンド」の生みの親である、プログラマーの橋本和久さんが亡くなりました。61歳でした。



'Konami Code' Creator Kazuhisa Hashimoto Dies At 61

https://kotaku.com/konami-code-creator-kazuhisa-hashimoto-dies-at-61-1841935132



Konami Code creator Kazuhisa Hashimoto dies at 61 - Polygon

https://www.polygon.com/2020/2/26/21154655/konami-code-creator-dies-kazuhisa-hashimoto-obituary-contra-gradius-nes



Veteran developer and Konami Code creator Kazuhisa Hashimoto has died • Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2020-02-26-konami-code-creator-kazuhisa-hashimoto-has-died



橋本さんの訃報を最初に伝えたのは、ゲームミュージックの作曲家でコナミの元同僚という竹ノ内裕治さん。竹ノ内さんは自身のTwitter上で、コナミコマンドの生みの親である橋本さんが2020年2月25日に亡くなったとツイートしています。橋本さんと一緒のチームになったことはないものの、「ほんわかした雰囲気のある優しい方でした」と、その人となりを表現しています。





コナミの海外公式Twitterアカウントも橋本さんの訃報をツイートしており、ツイートは記事作成時点で1万3000件以上リツイートされ、3万3000件以上のいいねを集めています。ツイートには「世界で最初に『コナミコマンド』を生み出した素晴らしい才能を持つプロデューサーの橋本和久さんが亡くなったことを聞いて、私たちは悲しみに暮れています。我々の考えは、橋本さんの家族や友人たちと同じです。ご冥福をお祈りします」と記されています。



We are saddened to hear about the passing of Kazuhisa Hashimoto, a deeply talented producer who first introduced the world to the "Konami Code".



Our thoughts are with Hashimoto-san's family and friends at this time. Rest In Peace. pic.twitter.com/vQijEQ8lU2