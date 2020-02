2020年02月23日 22時00分 メモ

選択した部分を絶対にそのまま「コピー&ペースト」できないウェブサイト、その仕組みとは?



文書ファイルやウェブサイトの内容をクリップボードに保存し別の場所に貼り付ける「コピー&ペースト」は、PCやスマートフォンが普及した現在は日常的に行われています。コピー&ペーストはコピーしたい範囲をマウスなどでドラッグすることで指定しますが、指定した通りにコピー&ペーストできないウェブサイトがあると、エンジニアのAlex Ellisさんが指摘しています。



https://alexanderell.is/posts/taking-over-my-clipboard/



Alexさんがemダッシュ記号をコピー&ペーストするため、「The Punctuation Guide」というウェブサイトにアクセスし、その内容をコピー&ペーストしようとしました。



すると、Alexさんが選択した内容に加えて、サイトのコピーライトが追加されていることに気づいたとのこと。





異変に気づいたAlexさんがウェブサイトのHTMLを確認してみたところ、「copyright.js」という名称のJavaScriptファイルを発見。





「copyright.js」の中身を確認すると、コメントや空行を除いて15行のコードが記述されており、「addLink」という関数が定義されていました。addLink関数の流れを観察すると、ユーザーが指定した範囲とコピーライトを合成した要素を作成し、もとの選択範囲をその要素で置き換える、という動作が行われていました。





「copyright.js」の動作はウェブサイトの見た目からも判断できます。ウェブサイトの文章を選択して……





「コピー」をクリック。





すると、黄色でハイライトされた選択範囲が消えてしまいました。これは、選択範囲の要素が他の要素に置き換えられたことを意味します。





Alexさんは「ウェブサイトの内容の帰属を明らかにするのは大切なことだが、こうした動作はユーザーの行動を尊重していないものだ」と語っています。また、「―」のような記号をコピー&ペーストする際にもコピーライトは有効なのか興味があるとのこと。



なお、このウェブサイトで使われていた「copyright.js」は、Stack Overflowに投稿されたコードをそのままコピー&ペーストしたものだと指摘されています。



https://stackoverflow.com/questions/2026335/how-to-add-extra-info-to-copied-web-text?rq=1