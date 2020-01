2020年01月28日 16時00分 セキュリティ

大規模なサイバー攻撃が中東やヨーロッパ諸国の政府を標的に、トルコ政府の支援を受けたハッカーの仕業か

ギリシャ政府組織のウェブサイトがハッキングされる事件が2020年1月17日(金)に発生しました。ギリシャ以外にもキプロスやイラク政府組織も被害者となった一連の攻撃は、トルコ政府の支援を受けたハッカーによる可能性が報じられています。



ギリシャの日刊紙イ・カシメリニによると、ギリシャ議会、外務省、財務省、アテネ証券取引所などのウェブサイトが2020年1月17日にクラッキングされ、クラッシュしてしまう事件が発生。トルコのハッキンググループであるAnka Neferler TimはFacebookでギリシャへのクラッキングは自分たちの仕業だとアピールし、「ギリシャはエーゲ海と東地中海でトルコを脅かしていました。今、彼らはリビア会議に対して脅威を発しています」とコメントしました。





Anka Neferler Timは、自身のウェブサイトで「トルコに対して否定的な発言をするウェブサイトはすべて標的となる」と明言しており、2019年6月に当時ギリシャのスポーツ省副大臣だったジョルゴス・ヴァシリアディス氏のInstagramアカウントを乗っ取り、トルコの大聖堂の写真とグループロゴを投稿するという騒ぎを起こしています。



トルコのハッカーがギリシャやキプロスを敵視する背景には、「地中海の海洋境界」という根強い問題があるとみられています。





2019年11月28日に、地中海を挟んで向かい合うトルコ政府とリビア暫定政府が海洋境界について合意に至りました。しかし、この合意内容に対して、同じく地中海に面するギリシャ、キプロス、エジプト、そしてリビア東部のキレナイカ暫定評議会が「自国の海洋を違法に脅かすもの」として異を唱えており、東地中海沿岸諸国間で緊張が高まっていると報じられています。



トルコ・リビア:軍事・海洋境界合意による東地中海諸国の対立 | 公益財団法人 中東調査会

https://www.meij.or.jp/kawara/2019_164.html



また、トルコはイラクと隣接しており、トルコ軍はイラクに対する攻撃を幾度となく行っており、国家間の関係は悪化しています。





ロイターによると、今回の大規模なサイバー攻撃は2018年後半から2019年初頭にかけて行われた攻撃に端を発するもの。サイバー攻撃にはDNSの乗っ取りやウェブサイトのトラフィック傍受が含まれており、パスワードやIDを傍受することでネットワークに不正ログインされた可能性も考えられます。



さらに、ロイターは「Anka Neferler Timなどによるサイバー攻撃は、トルコの利益を促進するために行われた国家支援のサイバースパイ活動の特徴がある」と指摘しており、一連のサイバー攻撃がトルコ政府の支援による国家ぐるみの犯行である可能性を示唆しました。



一連のサイバー攻撃について、ギリシャ政府は「政府の電子メールシステムが不正アクセスを受けた証拠はない」と、サイバー攻撃による情報漏えいを否定。イラク政府はロイターのコメント要請に応じませんでした。