「攻殻機動隊 SAC_2045」予告編公開、公安9課メンバーはオリジナルキャストが担当

・関連記事

Netflixが日本のアニメ制作会社との包括的業務提携を拡大、「攻殻機動隊 SAC_2045」「スプリガン」「ドラゴンズドグマ」などを制作 - GIGAZINE



「『攻殻機動隊 新劇場版』が新たな種を生んだ」、プロダクション I.G石川光久社長に話を聞いてきた - GIGAZINE



「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」を現在の技術で作ったファンムービー「Project 2501」 - GIGAZINE



2020年01月27日 19時15分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.