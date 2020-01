「スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ」ファイナル・シーズン予告編公開

2012年のディズニーによるルーカスフィルム買収の影響で製作が打ち切られたものの、2018年7月のサンディエゴ・コミコンで復活が発表された「スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ」の新作であるファイナル・シーズンの予告編が公開されました。



Star Wars: The Clone Wars Returns on Disney+ | StarWars.com

https://www.starwars.com/news/star-wars-the-clone-wars-returns-on-disney-february-21



Star Wars: The Clone Wars | Official Trailer | Disney+ - YouTube





クローン戦争は激しさを増し、シスはジェダイ・オーダーの抹殺を企んでいました。





ダークサイドの脅威を察知するメイス・ウィンドゥ。





このあたりのやりとりは実写映画と重なる描写になっていることが指摘されています。



I don't think I'm ready to go relive it all again#StarWars #TheCloneWars #CloneWars pic.twitter.com/E8JPlrbmE6