Intel製「PCIe 4.0対応SSD」はすでに試験段階、ただし試験にAMDのCPUが必要

by elizaldeb_10c



IntelのエンジニアがTwitterで「PCI Express 4.0対応の第2世代Optane SSD」が試験中の段階だと明かしました。この知らせについて、テクノロジー系メディアのTechspotは「唯一の問題はPCIe 4.0に対応したIntel製CPUが存在しないこと」だと指摘し、「AMDがPCIe 4.0対応CPUを貸してくれるでしょうね」と皮肉っています。



Intel is prototyping PCIe 4.0 SSDs, but needs AMD CPUs to test them - TechSpot

https://www.techspot.com/amp/news/83402-intel-prototyping-pcie-40-ssds-but-needs-amd.html



第1世代Optane SSDは、次世代メモリ規格「3D Xpoint」を使用したSSD。従来のNAND型フラッシュメモリに比べて、レイテンシは10分の1、書き込み寿命は3倍、書き込み速度は4倍、読み込み速度は3倍になるとIntelは主張していました。



第2世代3D Xpointを搭載した「第2世代Optane SSD」がすでに試験段階に入っているという一報をもたらしたのは、Intelのテクニカルマーケティングパフォーマンス部門に所属しているフランク・オーバー氏。オーバー氏がScyllaDBに所属するグラウバー・コスタ氏に対して「PCIe 4.0対応の第2世代Optane SSDを使って試験しませんか?セットアップしますよ」とツイートしたことによって、「第2世代Optane SSDが試験段階にある」ことに加えて、「第2世代Optane SSDはPCIe 4.0対応にする」ことが明らかになりました。



