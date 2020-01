2019年のアニメ雑誌の表紙はどんな作品に彩られたのか、ニュータイプ＆アニメージュ＆アニメディア年間表紙まとめ

7月号「 Free! -Road to the World-夢 」、8月号「 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEキングダム 」、9月号「 名探偵コナン 迷宮カクテル編 」

・関連記事

2020年冬開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



ニュータイプアニメアワード2018-2019結果発表、作品賞は「プロメア」&「鬼滅の刃」で各部門結果はこんな感じ - GIGAZINE



「シン・エヴァンゲリオン劇場版 AVANT1(冒頭10分40秒00コマ)0706版」上映イベントレポート - GIGAZINE



2020年01月02日 23時50分00秒 in 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.