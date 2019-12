濃厚みそラーメンにガツンとニンニクを効かせたかっぱ寿司の「神系金澤味噌ラーメン」は回転寿司に来たことを忘れる仕上がり

・関連記事

シャカシャカと振って食べるラーメン「シェイカーヌードル」を実際にシェイクしまくって食べてきた - GIGAZINE



エスプーマを使った真っ白いラーメンに行列ができる「ふく流らーめん 轍」に行ってきました - GIGAZINE



京都を代表する老舗ラーメン店の1つ「新福菜館本店」に行ってきました - GIGAZINE



大阪市中央卸売市場にある創業100年の「ゑんどう寿司」に行ってきました - GIGAZINE



時速3300カンでシャリを握り、最高毎時400本で海苔巻きができるスシロボットたち - GIGAZINE

2019年12月20日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.