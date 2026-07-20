2026年07月20日 16時46分 乗り物

ナンバー検知のミスで盗難車の誤検知が大量発生しロス市警がシステム開発企業との契約を終了、試乗レビュー中に盗難車と間違えられる事態も



アメリカではFlock Safetyという企業のナンバープレート自動読みとりシステム(ALPR)が配備されています。新たに、ロサンゼルス市警察が誤検知の多さを理由にFlock Safetyとの契約を終了したことが明らかになりました。



REVIEW OF LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT AUTOMATIC LICENSE PLATE READER SYSTEM AND USE IN THE FIELD

(PDFファイル)https://www.lapdpolicecom.lacity.org/071426/BPC_26-184x.pdf



LAPD Regularly Pulled Over Innocent People Because License Plate Readers Flagged Their Cars As Stolen

https://www.404media.co/lapd-regularly-pulled-over-innocent-people-because-license-plate-readers-flagged-their-cars-as-stolen/



Flock Says Its Cameras Worked 'Correctly' When Police Tracked and Ambushed Me for No Reason

https://www.thedrive.com/news/inside-the-flock-dragnet-how-systemic-errors-led-to-police-ambushing-me-for-no-reason



How Flock Cameras Wrongly Tracked Me for Days Over ‘Stolen’ Plates and Sent Police After Me

https://www.thedrive.com/news/how-flock-cameras-wrongly-tracked-me-for-days-over-stolen-plates-and-sent-police-after-me



ロサンゼルス市警は2023年6月にFlock Safetyと契約し、Flock SafetyのALPRを盗難車回収や犯人追跡などに用いてきました。しかし、ロサンゼルス市警は2026年6月をもって契約を満了とし、契約の更新を行わないことを決定しました。





ロサンゼルス市警の報告書によると2025年8月1日から9月30日の2カ月間で「盗難車の誤検知」が161回発生したとのこと。また、Flock Safetyとの同意内容に「Flock Safetyが収集データをあらゆる目的に利用できる」という条項が含まれていたことやFlock Safetyとカメラベンダーとの間で書面による合意が成されていなかったことなども問題として指摘されています。



大手自動車メディア「The Drive」の編集長であるJoel Feder氏もFlock SafetyのALPRに関連する盗難車誤検知の被害に遭っています。Feder氏はレビュー用のレンジローバーを運転していた際に4台のパトカーに囲まれて停車させられたとのこと。警察官はレンジローバーを「ロサンゼルスで盗まれた車両である」と主張しましたが、当該車両はレビュー用にJLRから貸し出されたもので、盗難車である可能性は皆無でした。





Feder氏が運転していたレンジローバーには「34 10 DTM」というナンバーが付いていました。JLRは「34 03 DTM」というナンバープレートを撮影中に紛失したとして警察に届け出ており、Flock SafetyのAIシステムが「34 10 DTM」の「34 ** DTM」という部分をもとに「盗難車である」と判定したというわけです。



なお、Feder氏がFlock Safetyに問い合わせた結果、広報部門の責任者から「AIシステムは月間200億件のナンバーを読み取っており、精度は99％に達している」という回答が得られたとのこと。Feder氏は「毎月2億件の誤検知が発生する計算である。そのうちどれだけが車両の緊急停車につながっているかは分かりません」とコメントしています。

