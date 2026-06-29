2026年06月29日 12時35分 サイエンス

世界の40％もの人々が「ニュースから目を背けている」理由について心理学者が解説



朝起きてまずスマートフォンでSNSをチェックすると、昨日から今朝までの間に起きたさまざまな事件や災害、政治的問題のニュースが目に入り、起きて早々にげんなりした経験がある人は多いはず。こうした経験から、なるべくニュースを見ないようにしているという人もいるかもしれません。一体なぜ人間は悪いニュースに反応してしまうのか、現代社会でどのようにニュースと向き合えばいいのかについて、カナダのウィルフリッド・ローリエ大学で心理学講師を務めるアリ・ジャセミ氏が解説しました。



Why 40 per cent of people are avoiding the news, according to a psychologist

https://theconversation.com/why-40-per-cent-of-people-are-avoiding-the-news-according-to-a-psychologist-282023



イギリスの研究所兼シンクタンクのロイタージャーナリズム研究所による2025年のデジタルニュースレポートでは、世界全体では約40％もの人々が時々、あるいは頻繁にニュースを避けていると報告されました。人々はニュースを避ける理由として、ニュースによって気分が悪くなり、圧倒されて何も行動できないと感じたためだと回答していました。



社会的発達や心理的幸福について研究しているジャセミ氏は、これらの人々が感じている「ニュース疲れ」は怠惰や弱さ、あるいは市民意識の低下によるものではないと指摘。「これは人間の脳が本来想定していなかった環境に直面した際の、予測可能な反応なのです」と述べています。





人間の脳は、印刷機やスマートフォンが登場するずっと以前から、「子孫を残すのに十分な時間を生き延びる」というたったひとつの問題によって形作られてきました。たとえば、草むらの音に向けた注意をすぐに失ってしまう大ざっぱな祖先と比べて、音を聞いたらじっと立ち止まり、草むらの中に何がいるのかを見極めようとする注意深い祖先の方が捕食者に襲われにくく、より多くの子孫を残せたというわけです。ジャセミ氏は、「脅威に注意を払った脳こそが、生き残った脳だったのです」と述べています。



こうした脅威に対する反応は、心理学者が「ネガティビティ・バイアス」と呼ぶものの基礎になっています。 ネガティビティ・バイアスとは、人間の心はポジティブな情報よりもネガティブな情報を重視し、より速く注意を向けたり長く記憶したりする傾向のことであり、これは認知科学において最も再現性の高い傾向のひとつだとのこと。



人間の長い歴史のほとんどにおいて、近くに捕食者がいるかどうかは夕日がきれいであることよりも重要でした。捕食者やその他の外敵といった「真の脅威」を見逃せば死に至る一方、過剰に警戒した結果何も起きなかったところで、せいぜい警戒に使った数分間を無駄にするだけでした。この非対称性により、ネガティビティ・バイアスがより適応的なものになりました。



ジャセミ氏は、「問題はここにあります。人間の脳は当時から変わっておらず、私たちは数千年前と同じ種族なのです。変わったのは、脳が脅威を感知するためにスキャンしなければならない世界の規模です」と述べています。





人間の歴史の大半において、脳が処理するべき脅威は自分たちが住む地域に関するものでした。たとえば近隣の部族の動向、干ばつ、身近な子どもがかかった病気といったものです。遠く離れた場所に関する情報が届くことはめったになく、仮に情報が届いたとしてもほとんどは無関係でした。しかし、インターネットやテクノロジーによって世界が高度に接続された現代社会では、状況は異なります。





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