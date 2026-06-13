2026年06月13日 13時00分 ゲーム

Steamの運営元Valveが1日で13トンのVRヘッドセットを輸入、間もなく発売のSteam Frameの初期出荷分か



ゲーム配信プラットフォームのSteamを運営するValveは、スタンドアローン型のVRヘッドセットである「Steam Frame」を2026年夏に発売予定です。このSteam Frameが、アメリカ国内に輸入されているとテクノロジーメディアのThe Vergeが報じています。



Valve just imported 13 tons of VR headsets in one day | The Verge

https://www.theverge.com/news/949517/valve-vr-headset-import-records-steam-frame-steam-machine-game-console



VRデバイスブランドのEOZ VRでプロジェクトマネージャーを務めるブラッド・リンチ氏は、船荷証券をベースに企業の仕入れ先や仕入れ量などを検索できるウェブサービス・ImportYetiの情報をもとに、「Valveのアメリカ倉庫に最初のSteam Frameが輸入されました」とXに投稿しました。



The first Steam Frame imports arriving in Valve’s USA Warehouses pic.twitter.com/TfEO9SPo0b — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) June 12, 2026



The Vergeは、2026年6月10日にドイツのコンテナ船であるボーゼンが上海から2週間の航海を経て、アメリカのロサンゼルス港に到着しており、この船がほぼ間違いなくSteam Frameの初期出荷分を積んでいたと指摘。





ImportYetiで輸入記録を確認すると、Valveの販売パートナーであるCevaが、「Virtual Reality Devices」(VRデバイス)という説明書きのある約6400kgのコンテナを5つ(合計約32トン)を荷揚げしています。ここから、40フィートの輸送コンテナの重量(約3700kg)を差し引くと、実際に輸入された製品の総重量は約13トンです。





なお、Valveは2026年5月にも2日間で50トンのゲーム機を輸入しています。



Valve is receiving a ton of “Game Consoles” these past couple weeks in their USA distribution warehouse.. — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) April 30, 2026



輸入記録の説明書きでは「Game Console」(ゲーム機)と「Virtual Reality Devices」(VRデバイス)「仮想現実デバイス」が明確に区別されているため、以前に輸入されていたのは「Steam Machine」であるとみられます。





また、The Vergeは「Valveは2026年5月にSteam Deckを3回に分けて受け取ったようで、5月18日に2回、5月30日に1回輸入したと考えられます」とも言及。同じ「Game Console」(ゲーム機)とだけ説明されているコンテナの中身をSteam MachineとSteam Deckで区別できる理由は、Steam Machine発表以前にValveが輸入していた「Game Console」(ゲーム機)と説明書きされたコンテナの重量が、2026年5月輸入分とほぼ同じだからです。



The Vergeはこれらの情報をベースに、「Valveはこれまでに大量のSteam Machineを輸入しており、その在庫は141トンに達している可能性がある」と指摘しました。





なお、Valveが着々と輸入を進めているSteam MachineおよびSteam Frameの詳細は、以下の記事にまとめてあります。



SteamOS搭載ゲーミングPC「Steam Machine」・スタンドアローン型VRデバイス「Steam Frame」・ゲームコントローラー「Steam Controller」をValveが発表 - GIGAZINE

