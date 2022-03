2022年03月15日 21時00分 メモ

中国行きのコンテナで廃棄バッテリーから出火、あわや大惨事と沿岸警備隊



2022年3月4日に、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるサンペドロ湾の港湾施設で、中国行きの中古リチウムイオン電池を積んだ輸送用コンテナが出火する事故が発生していたことが分かりました。調査により、コンテナの内容物が危険物であるバッテリーではなく合成樹脂として登録されていたことが発覚しました。アメリカでは、2021年にも不適切に積荷登録された中国行きのコンテナでバッテリーによる火災が発生したばかりでした。



ロサンゼルス港およびロングビーチ港を管轄する港湾警備隊が3月4日に、サンペドロ湾の複合港湾施設で輸送用のコンテナが燃えているとの通報を受けました。すぐにロサンゼルス消防署の消防士40人が現場に駆けつけて対応しましたが、当該コンテナの船荷証券には危険性がない「合成樹脂」との記載があったため、消火活動は難航したとのこと。その後の調査の結果、積荷は合成樹脂ではなく中古のリチウムイオン電池であり、火災の原因もバッテリーの温度上昇によるものだったことが分かりました。





このコンテナは、3月10日に中国に向けて発送される予定のもので、まだ出航していなかったことから大事には至りませんでした。しかし、事故発生を重く見た沿岸警備隊は3月14日に、すべての貨物が安全規則に準拠していることが検査で確認されるまで、貨物の輸送を保留とすることを発表しました。



沿岸警備隊は3月10日に、2021年8月19日に発生したコンテナ火災の(PDFファイル)報告書を発表するとともに、貨物火災に関する安全情報である「Safety Alert 01-22」を発令していました。報告書によると、この事故ではノースカロライナ州ローリーから中国に向けて出港する貨物船に積載予定のコンテナが高速道路上で炎上し、積荷とコンテナが大きな損害を受けていたとのこと。





この事故でも、積荷の中古リチウムイオン電池が危険物ではなく「PCの部品」として登録されていたことが原因で、消火が難航した経緯が報告されています。事故調査により、火災は金属製のコンテナに穴が開くほど激しいものだったことが分かったことから、もしコンテナが船に積み込まれた後に火災が発生していたら大惨事になる可能性があったと海運当局は指摘しました。事実、2022年2月にはリチウムイオン電池を使用した電気自動車を輸送中の運搬船であるフェリシティ・エースが火災により沈没する事故も発生しています。



今回の事故を受けて、沿岸警備隊ロサンゼルス・ロングビーチ港湾局長のレベッカ・オレ大佐は「未申告の危険物は貨物船、港湾、消火活動にあたるファーストレスポンダーの安全にとって深刻なリスクとなります。沿岸警備隊はすべての荷主に協力を要請し、危険物が安全に輸送されるよう適切に表示およびこん包されているかどうかを確認することとしました」との声明を発表しました。