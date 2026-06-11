2026年06月11日 10時59分 ネットサービス

Valveが2026年末までにSteamギフトカードの販売を終了、詐欺での悪用を防ぐため



Valveは実店舗で販売する物理版Steamギフトカードの新規生産を終了し、2026年末までに店頭在庫がなくなる見通しを示しました。物理版Steamギフトカードはユーザーが銀行口座やカード決済を使わず現金でSteamの残高を購入するための手段でしたが、詐欺に利用されることが多かったことが終了の理由として語られています。



Steam Support :: Steam Wallet

https://help.steampowered.com/en/faqs/view/78E3-7431-1E88-AD59#retailers





Valve kills its retail gift card program due to scammers - Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2026/06/valve-kills-its-retail-gift-card-program-due-to-scammers/



Valve to discontinue physical Steam gift cards by the end of 2026 due to scammers — says nefarious actors continue to exploit them despite years of restrictions | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/valve-to-discontinue-physical-steam-gift-cards-by-the-end-of-2026-due-to-scammers-says-nefarious-actors-continue-to-exploit-them-despite-years-of-restrictions



物理版Steamギフトカードは2012年に導入され、現金でSteamウォレットに残高を追加できる手段として利用されてきました。PCゲーム販売がデジタル配信に移るなか、Steamと実店舗をつなぐ数少ない支払い方法でもありました。日本でも電器量販店やコンビニエンスストアなどの小売店で販売されています。



Valveによると、ギフトカードを購入させてカード情報やセキュリティPINを共有させる詐欺が横行しているとのこと。盗まれた情報はブラックマーケットで割引販売され、匿名性が高く追跡しにくい支払い手段として悪用されていたそうです。





Valveはこれまで小売店や捜査機関との連携、引き換えや販売地域の制限、カードへの警告表示などで対策を講じており、カードには「メール、SNS、電話でPINを共有しないでください」といった注意喚起も記載されていました。しかし、「規制を厳しくしても詐欺師が適応し続けている」ため、実店舗向けSteamギフトカードプログラムを終了する判断に至ったと述べています。



Valveにとって物理版ギフトカードは大きな販売実績がある一方で、印刷や配送、詐欺被害への対応に伴う負担も大きい支払い方法でした。今回、詐欺対策の限界が明確になったことで、Valveは実店舗でのギフトカード販売から退く形になります。



なお、既存の物理カードは今後も引き換え可能で、すでに店頭にある在庫については販売が続けられます。また、Steam上で購入して送れるデジタル版ギフトカードは継続され、一部のプリペイドデビットカードを使ってSteam残高を追加する方法も残ります。