2026年06月09日 04時46分 AI

iOS 27の目玉機能である「Siri AI」がEU圏内では延期されることが決定



Appleが日本時間の2026年6月9日にWWDC26の基調講演を実施し、SiriとApple Intelligenceを統合した「Siri AI」を発表しました。このSiri AIについて、EU圏内では延期圏内ではiOS 27とiPadOS 27におけるSiri AIの提供を延期することが発表されました。



デジタル市場法の影響により、EU域内ではiOS 27とiPadOS 27へのSiri AIの提供が延期されます - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2026/06/due-to-dma-siri-ai-delayed-in-eu-for-ios-27-and-ipados-27/





Siri AIはGoogle Geminiベースの新生Apple Intelligenceを統合したAIアシスタントです。これまでのSiriと比べて機能が大幅に向上しており、「メールの作成」「画像の理解」「文章自動校正」「パスワード管理」「電話中の情報表示」といった機能を供えています。基調講演でのSiri AIに関する発表内容は以下の記事にまとめています。



SiriとApple Intelligenceが統合した「Siri AI」発表、SiriやSafariやパスワードでGoogle Geminiベースの新生Apple Intelligenceを駆使できる - GIGAZINE





Siri AIは2026年秋に予定されている「iOS 27」「iPadOS 27」「macOS 27」「visionOS 27」「watchOS 27」のリリースと同時に利用可能になります。しかし、Appleによると、EU圏内ではiOS 27とiPad OSにおけるSiri AIの提供が延期されるとのこと。この延期決定にはデジタル市場法(DMA)が影響しているそうです。



Appleによると、EUの規制当局がDMAにもとづいて「Siri AI以外のサードパーティーAIシステムにユーザーデータへのアクセス権限やアプリ操作権限を与えること」「ユーザーのデバイスに対するほぼ無制限のアクセスをあらゆるAIシステムに提供すること」「ユーザーによる継続的な視認やコントロールなしで、あらゆるAIシステムがそのアクセスにもとづいて自律的に行動できるようにすること」といった内容を要求してきたそうです。





Appleは規制に従いつつユーザーのリスクを緩和する仕組みとして、Siri AI以外のAIアシスタントが安全に各種機能にアクセスできるシステム「Trusted System Agent」を設計し、18カ月かけてTrusted System Agentの段階的展開に関する計画を規制当局と共有。しかし、欧州委員会がAppleの提案を拒否したため、ユーザーの被るリスクを考慮してEU域内におけるSiri AIの延期決定に至ったそうです。



なお、EU圏内で延期されるのはiOS 27とiPadOS 27のSiri AIのみで、「macOS 27」「visionOS 27」「watchOS 27」のSiri AIは他の地域と同様にリリースされる予定です。

