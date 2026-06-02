2026年06月02日 23時00分 AI

AI導入で従業員1人当たりの収益を50％アップさせた企業が存在する



OpenAIなどのAI企業は「AIを導入することで業務効率や収益を改善できる」とアピールしていますが、実際にどのような場面でAIが活躍するのかはイメージしにくいものです。給与計算ツールの開発を行っている「Remote」は、企業内のあらゆる場所にAIを導入した結果、従業員1人当たりの収益を50％上昇させることに成功したとして、その手法を語っています。



Remote's Modern Payroll Platform Surpasses 300% Growth, Fueling Ambitious Next Chapter as the Leading Global Employment Infrastructure

https://www.prnewswire.com/news-releases/remotes-modern-payroll-platform-surpasses-300-growth-fueling-ambitious-next-chapter-as-the-leading-global-employment-infrastructure-302771891.html



Payroll startup Remote says it grew revenue 50% per employee without adding headcount | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/27/payroll-startup-remote-says-it-grew-revenue-50-per-employee-without-adding-headcount/



Remoteは給与計算ツールや従業員管理ツールを開発する企業で、AnthropicやKFCなど100以上の組織がRemoteの製品を利用しています。2026年5月14日には「給与計算事業が前年比300％の成長と遂げ、年間収益が3億ドル(約480億円)を超えた」ということが報告されています。





RemoteのCEOであるJob van der Voort氏は海外メディアのTechCrunchに対して「企業内のあらゆる部門の従業員がAIを導入した結果、従業員1人当たりの収益を50％以上増加させることに成功した」と語っています。van der Voort氏によると、Remoteの従業員はAIで業務改善に役立つアプリを開発し、社内アプリ配布プラットフォームである「Remote Lab」で公開しているとのこと。



また、van der Voort氏自身もClaude Codeを用いてアプリを開発し続けており、「ノートPCのセカンダリスクリーンで常に5つのClaude Codeインスタンスが稼働し、インタビュー中などのPCを触っていない時間もClaude Codeが何かを構築し続けている状態」を保っているそうです。



Remoteの共同設立者であるMarcelo Lebre氏もXでAIを用いた業務効率化に言及しています。Remoteではあるサービスを6万ドル(約960万円)で契約していたそうですが、従業員がわずか3時間17分で代替品を構築し、サービスの契約解除に至ったとのこと。代替品の開発に費やしたコストはわずか216ドル(約3万5000円)でした。



We cancelled a $60,000 contract this year because someone on the @remote team built the replacement in an afternoon.

It took 3 hours and 17 minutes. Total cost: $216.



The tool tracks where our people are, surfaces live travel advisories, and automates the outreach workflow when… pic.twitter.com/qRZ1C33MR1 — Marcelo Lebre (@marcelolebre) May 29, 2026



Remoteでは社内ツールだけでなく製品の開発にもAIを積極的に取り入れており、ソフトウェアエンジニアによるコード提出量は過去1年間で60％以上増加。直近1カ月では提出されるコードのAI生成率が85％を超えているそうです。



AIによる効率化を受けて、Remoteは採用計画を縮小しました。一方で、人員削減には至っていないとのこと。van der Voort氏は「本当に人員を増やす必要があるのか？それとも、既存の従業員のスキルアップに時間を割いてAIツールを活用できるようにし、AIに多くの資金を投入するべきなのか？」という観点で事業計画を立てているそうです。

