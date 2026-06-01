2026年06月01日 14時35分 AI

OpenAIが生物兵器対策に参入、感染症流行の予測や危険なDNA注文の検出をAIで支援



AIは創薬や感染症研究などの生命科学分野でも活用が広がっています。論文の整理、実験計画の作成、データ分析などを支援できる一方で、生物兵器の開発に悪用されるリスクもあるため、安全対策が重要になっています。OpenAIは2026年5月29日、生命科学向けAIモデル「GPT-Rosalind」を使った生物防衛プログラム「Rosalind Biodefense」を開始したと発表しました。



Strengthening societal resilience with Rosalind Biodefense | OpenAI

https://openai.com/index/strengthening-societal-resilience-with-rosalind-biodefense/



Exclusive: OpenAI launches biodefense program

https://www.axios.com/2026/05/29/openai-biodefense-program



GPT-RosalindはOpenAIが2026年4月に発表した生命科学向けの高度な推論モデルです。化学、タンパク質工学、ゲノミクスに関する理解やツール利用能力が強化されており、論文レビュー、仮説生成、実験計画、データ分析などを支援できるとされています。



生命科学研究のための推論AIモデル「GPT-Rosalind」をOpenAIが発表 - GIGAZINE





Rosalind Biodefenseでは、OpenAIが審査済み開発者にGPT-Rosalindへのアクセスを提供し、生物防衛やパンデミック対策のツール開発を支援します。支援対象の具体例は感染症の流行予測、感染拡大の早期検出、危険なDNA合成依頼のスクリーニング、パンデミックへの備え、検査や隔離などの薬を使わない公衆衛生対策などとのこと。



また、OpenAIはプログラム開始時点の支援先としてFourth Eon Biosecurity、SecureDNA、SecureBio、Detection ProEquipを挙げています。たとえばFourth Eon Biosecurityは、DNA合成の依頼内容を調べ、危険な配列や悪用される可能性がある依頼を検出する仕組みを構築している組織です。DNA合成は研究や医療開発に欠かせない技術ですが、危険な病原体に関係する配列が不適切に作られれば大きなリスクにつながります。



OpenAIはRosalind Biodefenseと並行して、アメリカ政府および同盟国の一部パートナーに対するGPT-Rosalindの審査制アクセスも拡大します。Axiosによると、OpenAIはホワイトハウスや複数の連邦機関にRosalind Biodefenseの方針を説明しており、公衆衛生を担当する連邦機関を関与させる手続きも進めているとのこと。政府機関や公的研究機関は、感染症の早期発見や流行時の対応計画の策定、診断技術、ワクチンや治療薬の開発などにGPT-Rosalindを活用することが想定されています。





OpenAIは高度な生命科学AIの提供には悪用対策が必要だとして、GPT-Rosalindを誰でも自由に使える形ではなく、審査制アクセスで提供しています。審査では公益性のある利用目的、安全管理やガバナンス、承認された利用者だけが使えるアクセス管理などが重視されるとのこと。高度なAIを防衛側の研究者や公衆衛生機関に優先的に届けることで、生物学的脅威の予防、検出、対応に当たる側を強化する方針をOpenAIは示しています。



OpenAIは今後、初期展開から得た知見をもとにアクセス経路、支援モデル、安全策を改善していくとのことです。