2026年05月31日 10時00分 乗り物

自動運転車の「Waymo」が道路の穴を検知する計画を開始



自動運転タクシーなどを展開するWaymoが、ナビゲーションアプリのWazeと提携して道路の穴を検知し行政に通報するシステムを構築すると発表しました。



Partnering with Waze to help cities patch their potholes

https://waymo.com/blog/2026/04/partnering-with-waze-to-help-cities-patch-their-potholes/





Waymo and Waze will identify potholes in San Francisco and elsewhere

https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/waymo-revolutionized-self-driving-company-fix-22197359.php



Waymo is offering to help cities fix their potholes | The Verge

https://www.theverge.com/transportation/908886/waymo-potholes-cities-data-waze-robotaxi



Wazeはユーザー同士で危険箇所や交通状況をリアルタイムで共有できる「Waze for Cities」というサービスを提供しています。Waymoが新しく発表したシステムはこのWaze for Citiesを利用し、自動運転車が検知した道路の穴の情報を共有します。これらの情報は各都市の運輸局に送られるため、行政は道路状況を効果的に把握して修繕を進めることができます。



Waymoは「穴に近づくとWaze for Citiesで警告が表示されるため、道路利用者の安全が確保されます。Waze for Citiesで報告できる他の機能と同様に、ユーザーはWaymoが特定した路面の穴を検証できるため、データの精度が向上します。我々は既に約500箇所の穴を特定しました。各都市からフィードバックを募り、サービス提供都市により実用的なデータを提供できるよう検討していきます」と述べました。





この取り組みについてカリフォルニア州サンノゼのマット・マハン市長は歓迎し、人間の検査員や市営トラックのカメラよりも早く穴を検出できる可能性があることを認めました。



カリフォルニア州サンフランシスコ公共事業局の広報担当者レイチェル・ゴードン氏は、Waymoのデータを同局にとっての潜在的なツールと捉え、既存の電話通報システムや人間の作業員を補完するものと見なしています。ただ、Waymoの自動運転車は主に都市部や観光地を走るため、郊外のデータがおろそかになるという懸念があると指摘し、「市の各部署は地理的な公平性を追求しているが、民間企業にはそのような義務はない」という点に課題があると述べました。





一方でこの取り組みを快く思わない関係者もいます。サンフランシスコ交通局の元局長であるジェフリー・タムリン氏は、この試験運用を「道路管理を担う公共事業職員との有意義な協力関係を築く機会を逸したもの」と考えているとのこと。タムリン氏は「市は道路の穴を把握しています。真の問題は道路補修のための資金不足です。不足する理由の1つは、自動運転車が自家用車に取って代わり、市が駐車料金から得る収入を失っていることです」と述べ、自動運転車に対する不満をあらわにしました。



Waymoの政策開発・研究マネージャーであるアリエル・フライシャー氏は「Waymoは事業を展開する地域における道路の安全性向上に貢献しています。私たちは、組織や自治体と連携し、誰もが頼りにしているインフラの改善を支援することで、サービスの安全性をさらに高めていきたいと考えています。Waymoの使命は世界で最も信頼されるドライバーになることであり、それを目指すと同時にサービスを提供する都市にとって信頼できるパートナーとなることにも尽力していきます」と述べました。

